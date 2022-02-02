Üye Girişi
Afganistan: Kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildi - Son Dakika
BBC

Afganistan: Kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildi

02.02.2022 14:07
Afganistan: Kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildi

Afganistan'da üniversiteler tekrar açıldı, kız öğrencilerin derse girmesine izin verildi.

Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildi.

Taliban'ın yönetime gelmesinden bu yana kapalı olan devlet üniversiteleri, kapılarını bu hafta tekrar öğrencilere açtı.

Taliban, kız öğrencilerin üniversiteye alınması konusunda resmi bir açıklama yapmadı, ancak Reuters ajansına bilgi veren yetkililere göre, fiziksel olarak erkek öğrencilerden ayrı tutulmaları koşuluyla derslere girmelerine izin veriliyor.

Celalabad kentindeki bir görgü tanığı da, bu hafta açılan devlet üniversitelerinden Nangarhar'a kız öğrencilerin ayrı bir kapıdan alındığını gördüğünü söyledi.

Taliban, 1996 - 2001 yılları arasında iş başında olduğu dönemde, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Başkent Kabil ve ülkenin büyük bir kısmında kontrolü tekrar ele geçiren Taliban, "artık değiştiğini" iddia etmekle birlikte, kadınlara yönelik sert ve baskıcı politikalarına devam ediyor. Birçok kadının işe gitmesine izin vermediği gibi birçok eyalette de ortaöğrenim çağındaki kız çocukların okula gitmesine izin verilmiyor.

Bazı özel üniversiteler de tekrar açıldı, ancak birçoğunda kız öğrencilere derslere girme izin verilmedi.

Uluslararası toplumun, dış dünyanın yardımına ihtiyaç duyan Afganistan'a getirdiği en önemli koşul, kız çocukların ve kadınların eğitimine izin vermesi.

Birleşmiş Milletler, kız öğrencilerin devlet üniversitelerine alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu konuda resmi bir bilgiye sahip olduğu mesajını vermiş oldu.

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler Temsilciliği, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üniversitelerin 2 Şubat'ta tüm kız ve erkek öğrencilere açılmaya başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması için bu çok önemli" ifadesini kullandı.

Adının açıklanmaması koşuluyla bilgi veren bir yetkili, Reuters ajansına üniversitelere, kız öğrencileri erkeklerden ayrı tutmak için ayrı sınıflar açılması ve farklı saatlerde derse alınmaları gibi seçenekler verildiğini söyledi.

Nangarhar Üniversitesi Rektörü Khalil Ahmad Bihsudwal, Reuters ajansına üniversiteye devam eden kız ve erkek öğrencilerini farklı sınıflarda okutacaklarını bildirdi. Birçok eyalette de bu yöntem uygulanıyor.

Afganistan'da bugün sadece daha sıcak bölgelerdeki üniversiteler açıldı.

Başkent Kabil de dahil olmak üzere, daha soğuk bölgelerdeki üniversitelerin 26 Şubat'ta açılması bekleniyor.

YORUMLAR
500

Üniversiteler, Afganistan, Taliban, Reuters, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Afganistan: Kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildi - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
13:53 Reuters: İran, Türkiye'ye söz verdiğinin yarısı kadar gaz gönderiyor
13:48 Son dakika: Bakan Soylu Yunanistan'ın geri ittiği 12 göçmenin donmuş fotoğraflarını paylaştı
13:44 Herkes bu tarihte evlenmek istiyor! Nikah dairelerinde 02.02.22 yoğunluğu yaşanıyor
13:44 Dolandırıcıların yeni hedefi sokakta yaşayanlar! 18 milyon borçla camiye sığınanlar var
13:34 İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu
13:34 Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık
13:30 El Türki'den itiraf: IŞİD'in suikast listesinde Acun Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 14:13:11. #1.12#
SON DAKİKA: Afganistan: Kız öğrencilerin üniversiteye dönmesine izin verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement