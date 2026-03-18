Afganistan ve Pakistan'dan Ramazan'da Ateşkes

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Afganistan ve Pakistan'ın, ülkemiz, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmelerinden memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan ve Pakistan'ın, ülkemiz, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Bu karar temelinde, ateşkese uyulmasını ve ateşkesin Afganistan ve Pakistan halklarına kalıcı barış ve refah sağlayacak bir sürece vesile olmasını temenni ediyoruz" denildi.