Ağustos, 16,96 dereceyle kayıtlardaki en sıcak ay oldu

AĞUSTOS ayı, dünyanın doğal sıcaklık ortalamasının 1,65 derece üzerine çıkarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçen ağustos ayının küresel ölçekte şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olarak tarihe geçtiğini açıkladı. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık, 16,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Verilere göre, ağustosta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemindeki ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti.

Rekor sıcaklıkların, insan kaynaklı iklim değişikliği ile Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Nino hava olayının birleşmesi sonucu atmosfer ve okyanuslarda olağan dışı ısı birikiminden kaynaklandığı bildirildi. Batı Avrupa genelinde 2003 yılındaki ölümcül sıcaklıkları geride bırakan bir yaz mevsimi yaşanırken, İngiltere'de ise 1884'ten bu yana en sıcak yaz kayıtlara geçti.

'ATMOSFER VE OKYANUSLARDA AŞIRI UÇLAR YAŞANIYOR'

Copernicus İklim Stratejisi Direktörü Dr. Samantha Burgess, ağustos ayının küresel iklim kayıtları açısından olağanüstü bir dönem olduğunu belirterek, "Rekor seviyedeki hava ve okyanus sıcaklıkları, iklim krizinin hem atmosferde hem de denizlerde aşırı hava olaylarını nasıl tetiklediğini açıkça gösteriyor. Bu durumun etkileri dünya genelinde toplumlar ve ekonomiler üzerinde doğrudan hissediliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Batı Avrupa'nın son verilerle tarihin en sıcak yaz mevsimini geride bıraktığı kaydedildi. Giderek şiddetlenen El Nino etkisinin gelecek aylarda zirveye ulaşacağı, bu nedenle yeni küresel sıcaklık rekorlarının kırılabileceği uyarısında bulunuldu.