Aile Ayrılığına Tepki - Son Dakika
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Aile Ayrılığına Tepki

Aile Ayrılığına Tepki
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Frankfurt'ta bir çift, çocukları koruma altındayken sınır dışı edildiği için tepki topladı.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) - Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan bir çift, üç çocuklarının Frankfurt Gençlik Dairesi (Jugendamt) tarafından koruma altına alınmasının ardından Türkiye'ye sınır dışı edildi. Üçü de reşit olmayan çocuklar halen Frankfurt Gençlik Dairesi'nin gözetiminde bulunurken, anne ve babanın sınır dışı edilmesi kamuoyunda ve insan hakları çevrelerinde tepkiyle karşılandı.

Hessen Mülteci Konseyi (Hessischer Flüchtlingsrat), olayı "skandal" olarak nitelendirdi. Konsey, çocukların Almanya'da devlet koruması altında bulunmasına rağmen anne ve babalarının sınır dışı edilmesinin aile bütünlüğü ve çocukların üstün yararı ilkesi açısından ciddi sorunlar yarattığını belirtti.

Mülteci hakları savunucuları da uygulamanın hem çocukların hem de ebeveynlerin temel hakları bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmasını istedi.

Edinilen bilgilere göre Frankfurt Gençlik Dairesi, şubat ayında çocukların korunması gerekçesiyle anne ve babanın velayet hakkını geçici olarak kaldırdı ve çocuklar için resmi bir vasi atadı. Üç yaşında, bir buçuk yaşında ve beş aylık olan üç çocuk, aile dışındaki koruyucu bir yere yerleştirildi. Alınan kararın kesin bir velayet kararı olmadığı, yalnızca çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan geçici bir koruma tedbiri olduğu belirtildi.

Hessen Mülteci Konseyi'nin aileye destek veren kişilere dayandırdığı bilgilere göre, anne ve babanın çocuklarıyla görüşme hakkı devam ediyordu. Ancak çiftin Türkiye'ye sınır dışı edilmesi nedeniyle ailenin uzun süre birbirinden ayrı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Frankfurt, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aile Ayrılığına Tepki - Son Dakika

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