Aile Bakanı Göktaş, Manila'da Faslı mevkidaşı Koukous ile bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, Filipinler'in başkenti Manila'daki temasları kapsamında Faslı mevkidaşı Najwa Koukous ile bir araya geldi. Görüşmede aile ve kadın çalışmaları ile çocukların dijital risklerden korunması ve engelli vatandaşlara yönelik destekler istişare edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filipinler'in başkenti Manila'da Fas Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Najwa Koukous ile bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filipinler'in başkenti Manila'daki temasları kapsamında Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Najwa Koukous ile görüştüğünü bildirdi.
Göktaş, "Fas Krallığı Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Sayın Najwa Koukous ile bir araya geldik. Aile kurumunun güçlendirilmesinden kadınların toplumsal hayata katılımına kadar yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Çocuklarımızın dijital dünyanın risklerinden korunmasına ve engelli vatandaşlarımızın desteklenmesine yönelik adımlarımızı istişare ettik. Görüşmemizin, yeni iş birliği imkanlarına ve kalıcı kazanımlara vesile olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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