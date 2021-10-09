Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı

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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 6 yaşındaki Julian Gagnon isimli çocuk, Michigan'da ailesiyle ormanda yürüyüş yaptığı sırada çok önemli bir keşif gerçekleştirdi. Gagnon, yürüdüğü sırada ayağına değen sert cismi yerden kaldırdı. Bunun bir diş olduğunu fark etmesinin ardından eve götürdü.

12 BİN YIL ÖNCE YAŞAMIŞ

Ailesinin de devreye girmesiyle çocuğun elindeki diş, Michigan Üniversitesi Paleontoloji Müzesi'ne teslim edildi. Diş üzerinde uzun bir inceleme yapan ekipler, bu dişin tam 12 bin yıl önce yaşayan ve soyu tükenen bir mamut türüne ait olduğunu belirledi.

ÇOK NADİR BULUNUYOR

Dişin maddi değerinin olduğunu düşünen aile üyeleri, gelen haber karşısında şaşkınlık yaşadı. Çünkü uzmanlar, dişin ciddi bir para etmediğini ancak nadir bulunan bir parça olması nedeniyle değerli olduğunu söyledi.

6 yaşındaki çocuk, yaptığı bu keşiften etkilendiğini belirterek, gelecek yaşamında arkeolog olmak istediğini dile getirdi.