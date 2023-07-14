Air China Uçağı Sert Türbülansa Girdi, Yolcu ve Kabin Görevlisi Yaralandı - Son Dakika
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Air China Uçağı Sert Türbülansa Girdi, Yolcu ve Kabin Görevlisi Yaralandı

14.07.2023 16:52

Air China'ya ait bir uçak, Şanghay'dan Pekin'e seyahat ederken 35.000ft yükseklikte sert bir türbülansla karşılaştı ve bu durum bir kabin görevlisi ve bir yolcunun yaralanmasına neden oldu. Uçak, beklenmedik bir şekilde şiddetli türbülansa girdi ve bir video kaydı, uçağın sarsıldığı ve düştüğü anları gösteriyor. Yolcular dehşete düşerken, bazıları da koltuklarından fırladı. Yaralılar Pekin'deki bir hastaneye kaldırıldı. Açık hava türbülansı, nadir görülen ancak tehdit oluşturan bir durumdur.

Air China'ya ait bir uçak, Pazartesi günü Şanghay'dan Pekin'e seyahat ederken 35.000ft yükseklikte sert bir türbülansla karşılaştı ve bu durum bir kabin görevlisi ve bir yolcunun yaralanmasına neden oldu.

Aviation Source News'a göre, CA1524 sefer sayılı uçuş, yolculuğun ortasında beklenmedik bir şekilde şiddetli türbülansa girdi.

Yolcu uçağı sert türbülansa girdi. Uçağın tavanına fırlayan iki yolcu yaralandı

Video kaydı, uçağın şiddetle sarsıldığı ve ardından birkaç yüz fit düştüğü, en az bir yolcu ve bir kabin görevlisinin havada uçuştuğu anı yakalıyor.

Eşyalar ve yastıklar, iki ani ve sert düşüşün kaosunda havaya uçuyor.

Dramatik anın hemen sonrasında, dehşete düşmüş yolcular koltuklarına sıkıca tutunuyor ve kendi koltuklarından fırlayanlar tekrar oturabilmek için telaşla çabalıyorlar.

Yolcu Xing Lida, Weibo'da yaşadığı korkutucu olayları paylaşarak, "Uçuşun ilk yarısı oldukça sorunsuzdu. Ancak, son 30 ila 40 dakika içinde, insanlar tuvalete gitmek için kalkıp otururken, herkesi korkutan ani bir düşüş yaşandı" dedi.

Başka bir yolcu olan Xing, "40'lı yaşlarda bir kadın ve kadını kendi bedeniyle korumaya çalışan bir uçuş görevlisinin tavana fırladığını gördüm. Tavan çatladı ve çıkış işareti ayaklarımın yanına düştü. Bazı burkulmalar ve yüzeyel yaralanmalar oldu" ifadelerini kullandı.

Yolcu uçağı sert türbülansa girdi. Uçağın tavanına fırlayan iki yolcu yaralandı

Xing, hava yolu görevlilerinin duruma sakin ve cesur bir şekilde yanıt verdiklerini, yolcuları korumaya çalıştıklarını ve ardından yaralılara hızla yardımcı olduklarını övdü.

Air China daha sonra, uçağın yerel saatle 5.18'de güvenle iniş yaptıktan sonra bir yolcu ve bir uçuş görevlisinin Pekin'deki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yolcu uçağı sert türbülansa girdi. Uçağın tavanına fırlayan iki yolcu yaralandı

Açık hava türbülansı, bulutsuz bölgelerde herhangi bir irtifada pilotları tamamen şaşırtabilen bir fenomen olan ve CAT olarak bilinen, nadir görülen ancak tehdit oluşturan bir durumdur.

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Son Dakika Dünya Air China Uçağı Sert Türbülansa Girdi, Yolcu ve Kabin Görevlisi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Air China Uçağı Sert Türbülansa Girdi, Yolcu ve Kabin Görevlisi Yaralandı - Son Dakika
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