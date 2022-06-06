AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi

06.06.2022 22:45
AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi. Bir kınama mesajı yayınlayan Çelik, "Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadelerini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından, "Hindistan iktidar partisi (BJP) mensubu bir yetkilinin Peygamberimize yönelik hakaretamiz ifadelerini en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

"İHRAÇ EDİLMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Bu hakaretin, sadece Hindistan'daki Müslümanlara değil, aynı zamanda tüm dünyadaki Müslümanlara karşı bir hakaret olduğunu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu siyasetçinin açıklamaları nedeniyle partideki görevinden ihraç edilmesini ve Hindistan makamlarının bu sözleri kınamasını memnuniyetle karşıladık. Bu yaklaşım örnek olmalıdır. Hindistan hükümetinin artan İslam düşmanlığı karşısında gerekli önlemleri almasını ve Müslümanların dini özgürlüklerini güçlendirmesini bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi Hindistan'dan nükleer kapasiteli füze denemesi AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Çınar için verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı AK Parti'li Belediye Meclis üyesi Çınar için verilen koruma tedbiri kararı kaldırıldı
Kaynak: AA

AK Parti, India, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:45 AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
22:18 Okuldaki dansözlü eğlence olayının aslı ortaya çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
21:14 Sinan Akçıl, Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi: Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:00:04. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement