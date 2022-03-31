Akademi: Tokattan sonra Will Smith'ten töreni terk etmesini istedik, reddetti - Son Dakika
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BBC

Akademi: Tokattan sonra Will Smith'ten töreni terk etmesini istedik, reddetti

31.03.2022 02:19
Akademi: Tokattan sonra Will Smith'ten töreni terk etmesini istedik, reddetti

Oscar Akademisi, 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atmasından sonra, aktör Will Smith'ten töreni terk etmesinin istendiğini, ancak Smith'in bunu reddettiğini açıkladı.

Oscar Ödüllerini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 94. Oscar Ödülleri Töreni'nde komedyen Chris Rock'a tokat atmasından sonra, aktör Will Smith'ten töreni terk etmesinin istendiğini, ancak Smith'in bunu reddettiğini açıkladı.

Kuruluş ayrıca, Smith'e karşı "disiplin soruşturmasının" başlatıldığını belirtti.

Akademi'den yapılan yazılı açıklamada "Smith'ten töreni terk etmesini istedik ve reddetti, ancak durumu başka bir şekilde ele alabileceğimizi de kabul ediyoruz" denildi.

Akademi, 18 Nisan'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında karar alınabileceğini ve olası cezalar arasında "üyeliği askıya alma, atılma ve diğer yaptırımların" da bulunduğunu belirtti.

Akademi ayrıca Rock, adaylar, konuklar ve izleyicilerden de özür diledi.

Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında Rock'un sahnede şaka yapması üzerine komedyene tokat atmıştı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

Bunun üzerine Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı. Başta parodi sanılan olayın hemen ardından Smith'in "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerildi.

Daha sonra Smith'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı açıklandı.

Smith daha sonra ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür dilemiş, daha sonra da Instagram hesabından bir özür açıklaması yayımlamıştı.

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