Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi - Son Dakika
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Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi

13.08.2022 17:40
Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi

Hindistan'da meydana gelen akılalmaz olayda 22 yaşındaki Govind Mishra adlı adam, yılan ısırığı sonucu hayatını kaybeden ablasının cenazesinin bulunduğu evde uyurken başka bir yılan tarafından öldürüldü. İkinci ölüm haberini alan aile üyeleri adeta yıkıldı.

Hindistan'ın Bhawanipur köyünde yaşayan bir kadın, yılan tarafından ısırılarak öldürüldü. Kadının cenazesi için başta köyün etrafındaki akrabaları olmak üzere, daha uzakta olan kardeşi de köye geldi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kadın için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, taziyeler de ailenin evinde kabul edildi. Evde olanlardan biri de talihsiz kadının 22 yaşındaki kardeşi Govind Mishra'ydı. Odada uyuyan Mishra, ayağındaki acıyla bir anda uyandı. Evdekiler ise hemen Mishra'nın yanına koştu.

ABLASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Mishra'nın da ablasıyla aynı kaderi paylaştığı çok geçmeden belli oldu. Genci yılanın ısırdığını gören cemaat üyeleri, her ne kadar müdahale etmeye çalışsalar da başarılı olamadılar ve Mishra, ablasının cenazesinde hayatını kaybetti. İkinci ölüm haberini alan cemaat ve aile üyeleri ise adeta yıkıldı.

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