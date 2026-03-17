Ali Hamaney'in mezarı ilk kez görüntülendi
Ali Hamaney'in mezarı ilk kez görüntülendi

Ali Hamaney\'in mezarı ilk kez görüntülendi
17.03.2026 11:39
Ali Hamaney\'in mezarı ilk kez görüntülendi
ABD ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mezar yeri görüntülendi.

ABD ile İsrail'in28 Şubat'ta İran'a karşı başlattıkları saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmüştü.

HAYANEY'İN YAKINLARI DA AYNI SALDIRIDA ÖLDÜ

İran'ın resmî medyası saldırıda Hamaney ile birlikte kızı, damadı ve torunlarının da öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada ayrıca Hamaney'in "şehadetinin zalimlere karşı ayaklanmanın başlangıcı" olacağı vurgulandı.

Ali Hamaney'in mezarı ilk kez görüntülendi

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İŞTE HAZIRLANAN MEZAR YERİ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybederken Ayetullah Ali Hameney için hazırlanan mezar yeri görüntülendi.

Ali Hamaney'in mezarı ilk kez görüntülendi

Son Dakika Dünya Ali Hamaney'in mezarı ilk kez görüntülendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Ali Hamaney'in mezarı ilk kez görüntülendi - Son Dakika
