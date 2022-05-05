Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi - Son Dakika
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Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi

05.05.2022 11:29
Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi

Almanya Uzay Ajansı DLR'nin 1 Nisan'da uzaya fırlattığı çevre uydusu EnMAP, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi.

Almanya Uzay Ajansı DLR'nin 1 Nisan'da uzaya fırlattığı çevre uydusu EnMAP, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi. Görsellerden biri, İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğunu' yansıttı. Alman bilim insanları, İstanbul Boğazı'nı kapsayan ilk görevin sadece cihazları kalibre etme ve hassas ayar amaçlı olduğunu ifade etti.

Almanya Uzay Ajansı DLR tarafından 1 Nisan'da uzaya fırlatılan uydusu EnMAP (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), ilk görevinde İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüledi ve elde ettiği görselleri DLR'in Dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi. Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğu' görüldü. Diğer görsellerde ise biyokütle, alg büyümesi, toprak özellikleri görüntülendi. Alman bilim insanları, uydunun görsellerini analiz ederek iklim değişikliğiyle ilgili sonuçlar elde etmeyi planladığı belirtildi.

MADDELERİN RENKLİ PARMAK İZİ ÖLÇÜLÜYORDLR, uydunun bu ilk görevinde yalnızca cihazın kalibre edileceğini ve hassas ayarlarının yapılacağını ifade etti. DLR çevreci uydunun nasıl çalıştığı konusunda yaptığı açıklamada, "Dünya yüzeyindeki her madde, güneş ışığını kendine özgü bir şekilde yansıtır ve spektral bir imza bırakır. EnMAP, bu 'renkli parmak izini' ölçüm cihazı yardımıyla tanıyabilir, ayırt edebilir ve haritalayabilir" ifadelerini kullandı. EnMAP Genel Proje Yöneticisi Dr. Sebastian Fischer "EnMAP'tan gelen ilk veriler bile Alman çevre uydusunun neler yapabileceğini gösteriyor" dedi.

Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi
Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi
Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi
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İstanbul Boğazı, Almanya, Alman, Uzay, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi - Son Dakika


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