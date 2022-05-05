Alman Çevreci Uydu, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi - Son Dakika

Almanya Uzay Ajansı DLR'nin 1 Nisan'da uzaya fırlattığı çevre uydusu EnMAP, ilk görevinde İstanbul Boğazı'nı görüntüledi. Görsellerden biri, İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğunu' yansıttı. Alman bilim insanları, İstanbul Boğazı'nı kapsayan ilk görevin sadece cihazları kalibre etme ve hassas ayar amaçlı olduğunu ifade etti.

Almanya Uzay Ajansı DLR tarafından 1 Nisan'da uzaya fırlatılan uydusu EnMAP (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), ilk görevinde İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüledi ve elde ettiği görselleri DLR'in Dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi. Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki 'klorofil yoğunluğu' görüldü. Diğer görsellerde ise biyokütle, alg büyümesi, toprak özellikleri görüntülendi. Alman bilim insanları, uydunun görsellerini analiz ederek iklim değişikliğiyle ilgili sonuçlar elde etmeyi planladığı belirtildi.