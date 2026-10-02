Alman Savunma Bakanı Pistorius, 600 askerlik dron alayının 2027\'de kurulacağını açıkladı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya, savaş alanlarında insansız sistemlerin kullanımını artırmak için 600 askerden oluşacak ve 500 kilometre menzile sahip İHA ve insansız sistemler alayı kurmaya hazırlanıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, insansız sistemlerin kullanımını artırmak amacıyla Alman ordusu bünyesinde özel bir insansız hava araçları (İHA) ve insansız sistemler alayı kurulacağını açıkladı.

Pistorius, Aşağı Saksonya eyaletindeki Bergen askeri eğitim alanında yaptığı açıklamada, 600 kadar kadın ve erkek askerden oluşacak yeni birliğin 2027 yılı içinde kurulmasının planlandığını söyledi. Yeni dron alayının, 500 kilometreye kadar menzile sahip insansız sistemleri kapsayacağı belirtildi. Bu adımın, Alman ordusunun modern savaş alanlarında insansız hava sistemlerinin kullanımına ve bunlara karşı mücadele kapasitesine yönelik hazırlıklarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Pistorius, kara muharebelerinde başarılı olabilmek için insansız sistemlerin etkin şekilde kullanılmasının artık büyük önem taşıdığını belirterek, yeni birliğin farklı insansız sistemlerin kullanımını tek çatı altında toplayacağını ifade etti.

"HAVA VE KARA SİSTEMLERİ BİRLİKTE KULLANILACAK"

Yeni alay yalnızca havadaki insansız araçlardan oluşmayacak. Birlik bünyesinde insansız kara sistemlerinin de kullanılması planlanıyor. Pistorius ayrıca alayın elektronik harp alanında özel bir birliğe sahip olacağını açıkladı. Bu bölümün elektronik sistemler üzerinden yürütülen mücadelede görev yapması bekleniyor.

Yeni alayın, Alman Kara Kuvvetleri'nin önemli unsurlarından 10. Zırhlı Tümeni'ne bağlanması planlanıyor. Bu tümen bünyesinde NATO'nun doğu kanadında görev yapan ve Litvanya'da konuşlandırılan 45. Zırhlı Tugayı da bulunuyor. Yeni alayın görevleri arasında "Loitering Munition" olarak adlandırılan kamikaze dronların kullanılması da yer alacak. Alman ordusu halen bu sistemleri test ediyor. Yeni kamikaze dronların gelecek yıl birliklere teslim edilmesi planlanıyor.

"UKRAYNA SAVAŞI ALMANYA'NIN PLANLARINI ETKİLİYOR"

Almanya, Ukrayna'daki savaşta insansız hava araçlarının yoğun şekilde kullanılmasından önemli dersler çıkarıyor. Alman Kara Kuvvetleri de son dönemde dronlar ve diğer insansız silah sistemlerinin kullanımını artırmaya hazırlanıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Christian Freuding, haziran ayında Litvanya'daki "Freedom Shield 2026" tatbikatı sırasında tank birlikleri ile dronları kullanan birliklerin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını belirtmişti.

Tatbikatta tank birliklerinin yanı sıra dronlar, dronlara karşı savunma sistemleri ve elektronik harp kabiliyetleri birlikte test edildi. Pistorius'un ziyaret ettiği Bergen'deki askeri eğitim alanında, Alman Kara Kuvvetleri yeni teknolojileri ve silah sistemlerini test ediyor. Çalışmalar kapsamında 40'tan fazla savunma sistemi, farklı taktik senaryolarda deneniyor. Testlerde sistemlerin sahadaki etkinliğinin yanı sıra mevcut askeri bilişim altyapısına entegre edilip edilemeyeceği de değerlendiriliyor.

Alman yetkililer, Ukrayna savaşında dronların önemli bir rol oynadığını belirtirken, gelecekteki savaşların yalnızca dronlardan oluşmayacağına da dikkat çekiyor. Dronların tank, savaş uçağı ve savaş gemileri gibi geleneksel silah sistemlerinin yerini tamamen almayacağı, ancak mevcut askeri kapasitelere önemli bir katkı sağlayacağı ifade ediliyor.