Almanya 10 Milyar Avroluk Sivil Savunma Programı Başlatıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya, kriz, terör ve olası savaş senaryolarına karşı sivil savunma kapasitesini güçlendirmek için 10 milyar avroluk kapsamlı bir program hazırlıyor. Yeni sığınaklar, acil durum altyapıları ve koordinasyon birimleriyle, ülkenin güvenlik ve afet hazırlığının artırılması hedefleniyor.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkenin kriz, terör saldırısı ve olası savaş durumlarına karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir sivil savunma programı başlatacaklarını açıkladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, federal hükümetin hazırladığı özel programın toplam büyüklüğünün 10 milyar avro olması öngörülüyor. Program kapsamında, yeni sığınaklar ve koruma alanları oluşturulması planlanırken, otopark ve yer altı garajlarının da acil durumlarda kullanılabilecek güvenli alanlara dönüştürülmesi değerlendiriliyor.

Dobrindt, "Nüfusun korunması ve sivil savunma alanında kapasitemizi artırıyoruz" ifadelerini kullanarak, hibrit tehditlere karşı daha güçlü bir yapı kurulacağını söyledi. Askeri ve sivil savunma unsurlarının daha koordineli çalışmasının hedeflendiğini belirten Dobrindt, güvenlik ve toplumsal dayanıklılığın artırılacağını kaydetti.

Plan kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde "Sivil Savunma Komutanlığı" adıyla yeni bir koordinasyon birimi kurulması da öngörülüyor. Bu birimin, olası savunma durumlarında Alman ordusu ile koordinasyonu sağlayacağı belirtildi.

Habere göre, 2029 yılına kadar 1000 yeni özel amaçlı aracın temin edilmesi ve 110 bin sahra yatağının satın alınması planlanıyor. Kaynakların ayrıca teknik ekipman, bina yatırımları ve personel güçlendirmesi için kullanılacağı ifade edildi. Programdan özellikle Technisches Hilfswerk gibi afet ve acil durum kurumlarının faydalanması bekleniyor.