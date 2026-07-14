Almanya, Arktik'teki Güvenlik Risklerine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Almanya, Arktik'teki Güvenlik Risklerine Dikkat Çekti

Almanya, Arktik\'teki Güvenlik Risklerine Dikkat Çekti
14.07.2026 19:57
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Wadephul, Rusya'nın Arktik faaliyetlerinin Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Rusya'nın Arktik'teki askeri faaliyetlerinin Avrupa'nın güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek NATO'nun kuzey sınırında savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Norveç ziyaretinde güvenlik, kritik altyapı ve Arktik iş birliği gündeme geldi.

Norveç'in Bodø kentinde, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya gelen Wadephul, Rusya'nın Arktik'teki etkisini artırmaya çalıştığını ve bölgedeki askeri kapasitesinin Orta Avrupa'nın güvenliği açısından da yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Wadephul, Norveç'in NATO'nun Kuzey Atlantik'teki erken uyarı sisteminde kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, bölgeden geçen deniz altı iletişim kabloları ile deniz ve hava ulaşım yollarının Almanya ve Avrupa'nın tedarik güvenliği açısından hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Alman Bakan, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit faaliyetlerinin son yıllarda arttığına dikkat çekti. Bu kapsamda dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar, casusluk faaliyetleri, kritik altyapılara yönelik sabotaj girişimleri ile GPS sinyallerinin karıştırılması, hassas bölgeler üzerinde insansız hava araçlarının uçurulması ve NATO hava sahasının ihlali gibi olayların güvenlik risklerini artırdığına işaret etti.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Almanya ile Kanada arasında geçtiğimiz hafta imzalanan milyarlarca euroluk denizaltı filosunun yenilenmesine yönelik iş birliğine değinerek, Kanada'nın Arktik'teki önemli komşu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Eide ayrıca iki ülkenin roket fırlatma altyapısı, uydu teknolojileri ve özellikle kutup yörüngesindeki uyduların ortak kullanımı konusunda iş birliğini geliştirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı

Wadephul ve Eide, Bodø yakınlarındaki Reitan'da dağın içine inşa edilen Norveç Silahlı Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 300 personelin görev yaptığı merkezde ulusal ve uluslararası askeri operasyonlar ile NATO tatbikatları planlanırken, polis, acil yardım ekipleri ve meteoroloji kurumlarıyla koordinasyon sağlanıyor. İki bakan daha sonra hızlı botla Bodø'daki Nord Üniversitesi Arktik Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ederek bölgedeki bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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