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Almanya'da 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Almanya'da 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını öldürdü

Almanya\'da 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını öldürdü
09.11.2023 22:26  - Güncelleme: 22:28

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Offenburg şehrindeki Waldbach Okulu'nda, 15 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşını silahlı başından vurarak öldürdü. Olay sonrasında polis operasyon düzenleyerek saldırganı yakaladı. Okuldaki diğer öğrenciler tahliye edildi. Uzmanlar, Almanya'da okullardaki şiddet olaylarının arttığını ve güvenlik sorununu gündeme getirdi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 15 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşını başından vurarak öldürdü.

Almanya'da okulda cinayet işlendi. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alanb Offenburg şehrindeki Waldbach Okulu'nda, 15 yaşındaki bir çocuk, sınıf arkadaşını silahlı başından vurdu. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, Okuldaki 180 öğrenci ise tahliye edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırgan öğrencinin sınıfa girdiğini ve özellikle sınıf arkadaşını hedef aldığını belirtti. Saldırının ardından özel kuvvetler tarafından düzenlenen operasyonla zanlının yakalandığı ve gözaltına alındığı açıklandı.

Okulun, öğrenme güçlüğü çeken özel öğrencilere yönelik bir okul olduğu ve iki öğrenci arasında kişisel husumet olduğu bildirildi.

Uzmanlar, Almanya'da, son yıllarda okullardaki şiddet olaylarının korkutucu seviye ulaştığını ve özellikle bu olayların ateşli silah kullanılarak yapılmasının, okullardaki güvenlik sorununu bir kez daha gündeme getirdiğini ifade etti.

Öte yandan Almanya'nın Hamburg kentindeki Stadtteilschule Blankenese Okulu'nda dün bir öğretmen sınıfta silahla tehdit edilmiş, olayla ilgili 12 ile 14 arasında değişen 4 çocuk polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polis, çocukların üzerinden 2 adet oyuncak silah çıktığını açıklamıştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Almanya'da 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da 15 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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