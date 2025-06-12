Almanya'da Bakıma Muhtaçların Sayısı Artıyor

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da bakıma muhtaç kişi sayısının, son on yılda, 2,9 milyondan, yaklaşık 5,6 milyona çıktığı açıklandı.

Almanya Sağlık Hizmetleri Kurumu (Medizinischer Dienst) tarafından yayımlanan "Bakım Raporu"na göre, 2014 yılında sosyal bakım sigortası kapsamında hizmet alan kişi sayısının 2,9 milyon olduğu kaydedilirken, bu sayının 2024 yılında yaklaşık 5,6 milyona ulaştığı açıklandı.

Federal İstatistik Dairesi'nin raporuna göre, ülkede bakıma muhtaç kişi sayısının 2055 yılına kadar 7,6 milyona çıkması bekleniyor.

Uzmanlara göre, bu artışın tek nedeni yaşlı nüfusun çoğalması değil; çocuklar arasında da bakım ihtiyacının arttığına dikkat çekiliyor.

Almanya sağlık hizmetleri kurumu verilerine göre, bu yükselişte, 2017'de yürürlüğe giren bakım reformunun etkili olduğu belirtiliyor. Reformla birlikte sadece fiziksel değil, psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar da bakım kapsamına alındı. Böylece ruhsal sorunları olan kişilerde sosyal bakım desteğinden yararlanabilir duruma geldi. Raporda dikkat çeken bir diğer veri ise bakıma muhtaç kişilerin büyük çoğunluğunun profesyonel destek almadan, yakınları tarafından bakılması.

Alman Sağlık hizmetleri Başkan Yardımcısı Carola Engler, artan taleplere karşılık değerlendirme süreçlerinin modernize edilmesi ve ev içi bakımın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Sigortalı bireylerin yaşam koşullarına daha fazla odaklanmalı. Hasta yakınlarına daha fazla destek sağlanmalı" ifadelerini kullandı.