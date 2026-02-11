Almanya'da Basın Özgürlüğü Tehdidi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'nın Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 11'inci sıraya gerilemesini eleştirerek, gazetecilere yönelik artan saldırıların demokratik hukuk devleti açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Almanya'nın Dünya Basın özgürlüğü Endeksi'nde gerilemesine ilişkin "Özgür Basın, Hepimizin Sorumluluğu" başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Almanya'nın uzun yıllar yer aldığı ilk 10 ülke arasından çıkarak 11'inci sıraya gerilediğini belirten Karaahmetoğlu, bu düşüşün son dönemde basına yönelik artan saldırıların endişe verici bir yansıması olduğunu ifade etti.

Almanya'da basın özgürlüğünün özellikle aşırı sağcı ve sağ popülist aktörler tarafından tehdit edildiğini vurgulayan Karaahmetoğlu, gazetecilere yönelik tehdit, fiziki saldırı ve organize yıldırma girişimlerinin demokratik hukuk devletini zayıflatmayı amaçlayan açık bir stratejinin parçası haline geldiğini belirtti.

RSF'nin raporunda, aralarında göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi bağlantılı çevrelerin de bulunduğu aşırı sağcı grupların, gösteriler sırasında gazetecilere yönelik hakaret, fiziki müdahale ve görevlerini engelleme girişimlerinin yer aldığına işaret eden Karaahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Aşırı görüşler, basını baskı altına alarak haber içeriğini fiilen yönlendirmeyi, eleştirel gazeteciliği susturmayı ve kamuoyunun objektif bilgiye erişimini engellemeyi amaçlamaktadır. Gazetecileri ve medyayı bir komplonun parçası gibi göstererek itibarsızlaştırmaya çalışmakta, toplumda medyaya olan güveni zedelemeyi hedeflemektedirler. Basın mensuplarına yönelik bu baskı, yalnızca gazetecileri değil, toplumun doğru ve tarafsız haber alma hakkını da tehdit etmektedir."

Karaahmetoğlu, açıklamasının sonunda bağımsız ve özgür medyanın demokratik hukuk devletinin temel sütunlarından biri olduğunu belirterek, Almanya'nın basın özgürlüğü endeksindeki gerilemeyi tersine çevirmek, gazetecilerin görev başındaki güvenliğini sağlamak, basının bağımsızlığını güvence altına almak ve medya çeşitliliğini korumak için acil ve kararlı adımlar atması gerektiğini ifade etti. Bu konunun demokrasinin geleceği açısından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.