Almanya'da bir eğlence parkında yüksek dalış akrobasi sahnesi çöktü. Korkunç kazada yedi kişi yaralandı

Almanya'nın en büyük tema parkı Europa Park'ta yaşanan trajik olay sonucunda en az yedi kişi yaralandı. Korkunç sahne, yüksek bir platformun aniden çökmesiyle gerçekleşti ve akrobatlar suya düşerken etraftaki turistler dehşet içinde çığlık attı. Olayın ardından en az iki ziyaretçi ve beş performansçı yaralandı, üçü ciddi şekilde yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bu acı olayın nedeni polis tarafından inceleniyor.

Europa Park, Almanya'nın güzellikleri ve eğlence dolu dünyasıyla meşhur olan en büyük tema parkıdır. Ancak, sadece iki ay önce devasa bir yangın nedeniyle 25,000 kişi tahliye edilmek zorunda kalmıştı. Yangın, Atlantik Supersplash pistinde başlamış ve kısa sürede diğer cazibe merkezlerine sıçramıştı. Bu olayın ardından güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Europa Park, Almanya, Fransa ve İsviçre sınır üçgen bölgesinde bulunur ve Strasbourg'un yaklaşık 55 kilometre güneyinde konumlanır. 1975 yılında inşa edilen park, yıllar içinde birçok değişiklik geçirmiştir. Parkın bilet fiyatları 40 ile 300 sterlin arasında değişmektedir.

Bu olay, insanların eğlenceli anlar geçirdiği tema parklarının beklenmedik tehlikelerle karşılaşabileceğini gösteren bir hatırlatma olarak durmaktadır.