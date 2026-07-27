Almanya CHP Baden Birliği topluca istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika
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Almanya CHP Baden Birliği topluca istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı

Almanya CHP Baden Birliği topluca istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı
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Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği, topluca partiden istifa ederek Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'ye geçti. Birlik Başkanı Cengiz Yavuz, kararın CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkma amacı taşıdığını belirtti.

Haber: İlhan Baba

(MANNHEİM)Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği, topluca CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti'ye katıldı. Birlik Başkanı Cengiz Yavuz, kararın CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkma amacı taşıdığını belirterek, mücadelelerini bundan sonra "YENİ Parti Baden Birliği" çatısı altında sürdüreceklerini açıkladı.

Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği Başkanı Cengiz Yavuz yaptığı açıklamada, istifa kararını açıklarken CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmayı amaçladıklarını belirtti. Yavuz, "Bugün burada içimiz bir yanıyla buruk, bir yanıyla ise umut dolu. Baba ocağımız CHP'den ayrılarak, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti'ye geçiş sürecimizi başlattık" dedi.

CHP bayraklarının kaldırıldığı ve üyelere YENİ Parti rozetlerinin takıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Cengiz Yavuz, konuşmasında 2013 yılında Almanya Dernekler Mahkemesi'nde tescil edilen ve yurt dışında kurulan ilk CHP birliği olduklarını hatırlatarak, bugüne kadar Atatürk ilke ve devrimleri, Cumhuriyetin kurucu değerleri ve CHP'nin Altı Ok ilkeleri doğrultusunda tamamen gönüllülük esasıyla faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan gelişmelere de değinen Yavuz, "Butlancı ve kayyumcu yönetim anlayışlarını kabul etmiyoruz. Attığımız bu adım baba ocağını terk etmek değil, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

CHP Baden Birliği'nin Almanya hukukuna göre faaliyet gösteren yasal bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Cengiz Yavuz, üyelerden toplanan aidatların CHP Genel Merkezi ile herhangi bir idari ya da mali bağının bulunmadığını, yalnızca dernek faaliyetlerinde kullanıldığını kaydetti.

Cengiz ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halk iradesine destek amacıyla Baden bölgesinde son bir buçuk yılda sekiz dayanışma mitingi ile Almanya Anayasa Mahkemesi önünde iki özgürlük yürüyüşü düzenlediklerini, farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak demokrasi çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

CHP'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Yavuz, 38. Olağan Kurultay'da delegelerin özgür iradesiyle oluşan örgüt iradesini desteklediklerini belirterek, "Bizim seçilmiş, meşru ve tartışmasız genel başkanımız Özgür Özel'dir" dedi.

Cengiz Yavuz, örgütün bundan sonraki faaliyetlerini "Yeni Parti Baden Birliği" adı altında sürdüreceğini belirterek, Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusunda demokrasi, hukuk devleti ve halk egemenliği mücadelesine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya CHP Baden Birliği topluca istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı - Son Dakika

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