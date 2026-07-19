Almanya'da Kabine Değişikliği Haberi - Son Dakika
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Almanya'da Kabine Değişikliği Haberi

Almanya\'da Kabine Değişikliği Haberi
19.07.2026 15:24
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Başbakan Merz, meclis grup başkanlığı için değişiklik olabileceğini duyurdu. Thorsten Frei öne çıkıyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn'ın istifasının ardından kabinede değişiklik yapabileceği mesajını verdi. Berlin kulislerinde Spahn'ın yerine Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei'nin adı öne çıkarken, olası atamaların federal hükümette kapsamlı bir görev değişikliğini tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Alman televizyonu ZDF'ye verdiği röportajda konuşan Merz, olası kabine revizyonuna ilişkin soruya, "Bu, hükümetin yapısını yeniden değerlendirmek için bir fırsat olabilir." yanıtını verdi ancak bu ifadeyi varsayım anlamında kullandığını da birkaç kez vurguladı.

Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei'nin meclis grubu başkanlığı için güçlü aday olduğu yönündeki değerlendirmelere de değinen Merz, "Onu kimin en güçlü aday ilan ettiğini bilmiyorum. Bunu ilk kez duyuyorum" dedi.

Başbakan Merz, ay sonunda başlaması planlanan yaz tatiline çıkmadan önce Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn'ın yerine gelecek ismin belirlenmesini istiyor.

Merz, önümüzdeki günlerde parti organlarında bunu görüşeceğini ve kısa süre içinde bir öneri sunacağını belirterek, "Ancak zaman baskısı altında değiliz. Meclis grubu şu an da çalışmalarını sürdürebilecek durumda" ifadelerini kullandı.

Berlin'de Spahn'ın yerine geçecek isim konusunda siyasi kulisler hareketlenirken, en güçlü aday olarak Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei'nin adı öne çıkıyor. Frei'nin meclis grubu başkanı olması halinde başbakanlıktaki görevine yeni bir ismin atanması gerekecek.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann ile İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in de olası adaylar arasında bulunduğu belirtiliyor. Dobrindt'in göreve gelmesi halinde ise İçişleri Bakanlığı için yeni bir isim gerekecek.

Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Başkanlığı için aday, geleneksel olarak Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) Partisinin Genel Başkanı Markus Söder tarafından ortaklaşa belirleniyor. İki liderin hafta sonu boyunca konuyla ilgili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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