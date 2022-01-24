Almanya'da konferansa silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralı, saldırgan öldürüldü

Almanya'nın Heidelberg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yoğun şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Heidelberg kentine bağlı Baden-Württemberg'de bir saldırganın çok sayıda kişiyi silahla yaraladığı bildirildi.

Alman polisi tarafından yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar bilinen tek şey şu: Tek bir fail, bir konferans salonunda birkaç kişiyi silahla yaraladı. Failin kendisi ise öldü" ifadeleri yer aldı.

Mannheim Polisi'nden yapılan açıklamaya göre bir saldırgan Heidelberg'de bulunan bir konferans salonuna girerek ateş açtı. Saldırganın olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.