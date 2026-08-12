Almanya\'da Otomotiv Protestosu

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya'da otomotiv sektöründeki işten çıkarmalar ve fabrika kapanmalarına tepki gösteren IG Metall, "Artık Yeter" diyerek 21 Eylül'de ülke genelinde iş bırakma, 26 Eylül'de ise eyalet başkentlerinde kitlesel protesto çağrısı yaptı.

Almanya'da otomotiv sektöründe artan işten çıkarmalar, tasarruf programları ve fabrika kapatma kararları çalışanların tepkisine yol açıyor. Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, sektördeki istihdam kayıplarına karşı ülke genelinde protesto eylemleri düzenleme kararı aldı. IG Metall, "Artık Yeter" sloganıyla düzenlenecek eylemlerle, otomotiv sektöründe istihdamın korunması ve Almanya'daki üretim merkezlerinin geleceğinin güvence altına alınması çağrısında bulunacak.

IG Metall'in açıkladığı programa göre otomotiv çalışanları, 21 Eylül'de Almanya genelindeki otomotiv merkezlerinde işi bırakma eylemleri gerçekleştirecek. Sendikalar ve demokratik kuruluşlar ise 26 Eylül'de tüm eyalet başkentlerinde yürüyüş ve mitingler düzenleyecek. Eylemler, "Birlik en güçlü markamızdır – Zusammenhalt ist unsere stärkste Marke" sloganıyla gerçekleştirilecek. Protestolara otomotiv üreticileri ile yan sanayi şirketlerinde çalışanların katılması bekleniyor.

Almanya'da otomotiv sektöründeki istihdam kayıplarına ilişkin endişeler, BMW'nin dünya genelinde 8 bin işçiyi çıkaracağını açıklamasının ardından daha da arttı. IG Metall, sorunun yalnızca BMW ile sınırlı olmadığına dikkat çekiyor.

Almanya'daki işten çıkarmaların önemli bölümünün doğal personel hareketliliği ve gönüllü tazminat programları yoluyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Otomotiv üreticileri ve yan sanayi şirketlerinde işten çıkarmaların, üretimin başka ülkelere taşınmasının ve fabrika kapatma kararlarının giderek yaygınlaştığını belirten sendika, gelişmelerin Almanya'daki otomotiv çalışanları için daha önce görülmemiş büyüklükte bir istihdam tehdidi oluşturduğunu savunuyor.

Metal ve elektrik sanayisi, otomotiv, makine mühendisliği, çelik, tekstil ve bazı teknoloji sektörlerinde çalışanları temsil eden IG Metall'in 2 milyondan fazla üyesi bulunuyor. Sendika ile işverenler arasında işten çıkarmaların önlenmesine yönelik yapılan görüşmelerden yeterli sonuç alınamaması üzerine yeni eylem programı açıklandı.

IG Metall, otomotiv sektöründeki krizin temel nedenlerinin çalışanların ücretleri veya sosyal hakları olmadığını savunuyor. Sendikaya göre yönetimlerin hatalı kararları, yatırımların geciktirilmesi ve dünya otomotiv pazarındaki değişimlere zamanında uyum sağlanamaması sektörün yaşadığı sorunların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Sendika ayrıca üretimin Almanya dışına taşınmasının, şirketlerin maliyetleri düşürme ve Almanya'daki sosyal ve çevresel standartlardan kaçınma arayışının bir sonucu olduğunu ileri sürüyor. Kamuoyunda sıkça dile getirilen "yüksek ücretler", "fazla sosyal devlet" ve "elektrikli otomobile geçiş" gibi gerekçelerin ise otomotiv sektöründeki sorunları tek başına açıklamadığını belirtiyor.