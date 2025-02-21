Almanya'da Rus Vatandaşı Gözaltına Alındı

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)-Alman güvenlik güçleri, Brandenburg eyaletinde 18 yaşındaki bir Rus vatandaşını olası bir saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Brandenburg Başsavcılığı ve Potsdam Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, şüphelinin Berlin'de siyasi motivasyonlu bir saldırı hazırlığında olduğu değerlendirildi.

Gözaltı işlemi Perşembe günü Brandenburg eyaletinin Dahme-Spreewald bölgesinde gerçekleştirildi. Federal Polis ve Brandenburg Eyalet Kriminal Dairesi tarafından yürütülen operasyona, özel harekat ekipleri, çevik kuvvet ve Berlin polisinden görevliler de katıldı. Yetkililer, şüphelinin gözaltına alındığı bölgede yaşamadığını belirtti ancak konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Şüpheli, Cuma günü Brandenburg'daki yerel mahkemeye çıkarıldı ve hakkında tutuklama kararı verildi. Yetkililer, "devleti tehdit eden ağır bir şiddet eylemi hazırlama" suçlamasıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Brandenburg Başsavcılığı konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.