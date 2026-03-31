Almanya'da Suriyelilerin Dönüş Hedefine Tepkiler

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Almanya'daki Suriyelilerin yüzde 80'inin üç yıl içinde ülkelerine dönmesini hedeflediklerini açıklaması, koalisyon ortağı Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ile Yeşiller Partisi'nin tepkisini çekti. SPD, hedefin gerçekçi olmadığını ve yanlış beklenti yarattığını belirtirken, Yeşiller açıklamayı "utanç verici" olarak niteledi.

Merz, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile yaptığı görüşmenin ardından, Almanya'daki 900 binden fazla Suriyelinin yüzde 80'inin geri dönüşünün hedeflendiğini duyurdu. Ancak bu açıklama, hem siyasi çevrelerde hem de uzmanlar arasında tartışma yarattı.

İktidarın koalisyon ortağı SPD'nin Genel Başkan Yardımcısı Anke Rehlinger, Almanya'daki çok sayıda Suriyelinin topluma entegre olduğunu, iş gücü açığı bulunan sektörlerde çalıştığını ve bir kısmının Alman vatandaşlığına geçtiğini vurguladı. Rehlinger, geri dönüş konusunda somut oran ve süre verilmesinin "karşılanamayacak beklentiler yaratabileceğini" belirterek, bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade etti.

Yeşiller Partisi milletvekili Luise Amtsberg ise, Merz'in açıklamalarını "utanç verici" olarak nitelendirerek, bu söylemin Almanya'daki yüz binlerce Suriyeliyi tedirgin ettiğini ifade etti. Konstanz Üniversitesi'nden göç araştırmacısı Daniel Thym de, Suriyelilerin yaklaşık yüzde 80'inin gönüllü geri dönüş yoluyla ayrılmasının "tamamen gerçek dışı" olduğunu söyledi.

Öte yandan Alman Hastaneler Birliği de Suriyeli sağlık çalışanlarının sağlık sistemi için kritik önemde olduğuna dikkat çekti. Birlik, 2024 sonu itibarıyla Alman hastanelerinde 5 bin 745 Suriyeli doktor ile 2 binden fazla Suriyeli hemşire ve bakım personelinin görev yaptığını belirterek, bu kişilerin ayrılmasının sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabileceği uyarısında bulundu.