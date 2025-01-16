ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Bottrop kentindeki bir binada yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bottrop kentindeki bir binada yangın çıktı. Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bina sakini ve bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.
Yangında ölen ve yaralananlarla ilgili kimlik bilgisi verilmezken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da Yangın: 2 Ölü, 9 Yaralı - Son Dakika
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