Almanya\'da Yangın: 2 Ölü, 9 Yaralı

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ALMANYA'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Bottrop kentindeki bir binada yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bottrop kentindeki bir binada yangın çıktı. Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bina sakini ve bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

Yangında ölen ve yaralananlarla ilgili kimlik bilgisi verilmezken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.