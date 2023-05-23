Almanya'daki evinin bahçesine göktaşı isabet eden Şahin Ailesi, milyoner oldu - Son Dakika
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Almanya'daki evinin bahçesine göktaşı isabet eden Şahin Ailesi, milyoner oldu

23.05.2023 11:53

Almanya'nın Elmshorn Kenti'ndeki evlerinin bahçelerine 3.7 kiloluk göktaşı düşen Türk asıllı Şahin Ailesi, bu parça için 200 bin euroluk (yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) teklif aldı. Göktaşını bir kasada sakladıklarını ifade eden baba Mahmut Şahin, bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu belirtti.

Almanya'nın Elmshorn kentinde yaşayan Şahin Ailesi filmlerde bile yaşanmayacak bir hikayeyle karşı karşıya. Heyecan ve sevinci bir arada yaşayan ailenin bahçesine 3.7 kilo ağırlığında bir göktaşı düşerken, değerinin ise tam 200 bin euro (yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) olduğu ifade ediliyor.

Almanya'daki evlerinin bahçesine göktaşı düşen Şahin Ailesi zengin oldu

BAHÇEDE BÜYÜK BİR DELİK KEŞFETTİLER

Kahve içmek için bahçeye çıkan aile üyelerinin büyükçe bir delik keşfetmeleri sonrasında ortaya çıkan olayla ilgili konuşan baba Mahmut Şahin, "Ama kızlarım mıknatısla test yapılmasını istedi. Çünkü göktaşının, çarpmadan saatler sonra bile manyetik kaldığını biliyorlarmış. Normal kayalar ya da taşlar böyle olmuyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki evlerinin bahçesine göktaşı düşen Şahin Ailesi zengin oldu

"GÖKTAŞINI BİR KASADA SAKLIYORUZ"

Almanya dışından çok sayıda teklif aldıklarını belirten Şahin, en yüksek teklifin ise 200 bin euro olduğunu belirtti. Göktaşını bir kasada sakladıklarını ve başkaları tarafından görünüp incelenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Şahin uzmanlardan edindikleri bilgiye göre bu göktaşının şimdiye kadar Schleswig Holstein eyaletine düşen en büyük göktaşı olduğunu söyledi.

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Mahmut Şahin, Schleswig, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'daki evinin bahçesine göktaşı isabet eden Şahin Ailesi, milyoner oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'daki evinin bahçesine göktaşı isabet eden Şahin Ailesi, milyoner oldu - Son Dakika
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