Almanya'daki seçimlerde skandal olay! Başörtülü kadına oy kullandırmadılar

Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde Köln yakınlarındaki Bergheim kasabasında genç bir kadının, başörtülü olması gerekçesi ile oy kullanmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ BAHANE ETTİLER

Seçim görevlileri, 21 yaşındaki genç kadının başörtülü olduğu için oy kullanmasına izin vermedi. Karara gerekçe olarak, kadının başörtüsü ile "Burka kanununu" ihlal etmesi gösterildi. Bunun üzerine genç kadın başörtüsünü çıkarmak istemedi ve seçim salonunu terk etti.

ŞİKAYET ETTİKTEN SONRA İKİNCİ KEZ GİDİP OY KULLANDI

TRT Haber'de yer alan habere göre; kadının arkadaşlarının Bergheim Belediyesi'ne haber verilmesi sonrasında sorun aşıldı. Genç kadın ikinci kez geldiği seçim merkezinde oyunu kullanabildi. Müslüman kadına, her şeyin bir "yanlış anlaşılma" olduğu, görevlilerin başörtüsü takma ile "burka yasağını" birbirine karıştırdıkları aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Bu durumda olan başka başörtülü seçmenlerin de olduğu belirtilirken, genç kadın Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu'na başvurdu. Kentin belediye başkanı da kendisinden özür diledi ve genç kadınla yüz yüze görüşmek isteğini iletti.