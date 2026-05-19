Almanya'dan Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'nin AB üyelik hedefini desteklediklerini belirterek, Ankara ile Brüksel arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Berlin'de Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Wadephul, Türkiye'nin bölgesel krizlerde önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

Almanya Dış İşleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya hükümetinin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne yakınlaşma sürecine destek verdiğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin AB tam üyeliği hedefini sürdürmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wadephul, Türkiye'nin AB'ye katılımı için tüm üyelik kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Almanya açısından Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin, Ukrayna savaşı ve İran'daki gelişmeler üzerinde etkili olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Ankara'nın önceliğinin, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini desteklemek ve mevcut ateşkesi korumak olduğunu söyledi.

Fidan'ın Berlin ziyareti, Türkiye ile Almanya arasındaki "stratejik dışişleri diyaloğu" kapsamında gerçekleşti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu mekanizmanın yeniden başlatılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. 2013 yılında başlatılan stratejik dışişleri diyaloğu mekanizması, bugüne kadar yalnızca iki kez hayata geçirilmişti.