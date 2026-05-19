Almanya'dan Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'dan Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek

19.05.2026 02:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'nin AB üyelik hedefini desteklediklerini ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Berlin'de Hakan Fidan ile düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin bölgesel krizlerde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye'nin AB üyelik hedefini desteklediklerini belirterek, Ankara ile Brüksel arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Berlin'de Hakan Fidan ile basın toplantısı düzenleyen Wadephul, Türkiye'nin bölgesel krizlerde önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

Almanya Dış İşleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya hükümetinin Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)'ne yakınlaşma sürecine destek verdiğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin AB tam üyeliği hedefini sürdürmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Wadephul, Türkiye'nin AB'ye katılımı için tüm üyelik kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, Almanya açısından Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin, Ukrayna savaşı ve İran'daki gelişmeler üzerinde etkili olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Ankara'nın önceliğinin, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk girişimlerini desteklemek ve mevcut ateşkesi korumak olduğunu söyledi.

Fidan'ın Berlin ziyareti, Türkiye ile Almanya arasındaki "stratejik dışişleri diyaloğu" kapsamında gerçekleşti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ekim ayında Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu mekanizmanın yeniden başlatılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. 2013 yılında başlatılan stratejik dışişleri diyaloğu mekanizması, bugüne kadar yalnızca iki kez hayata geçirilmişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Beyaz Saray duyurdu ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım Beyaz Saray duyurdu! ABD ile Çin arasında piyasaları etkileyecek adım
Baykar’ın imzası Atina’yı karıştırdı Fransa’yı hain ilan ettiler Baykar'ın imzası Atina'yı karıştırdı! Fransa'yı hain ilan ettiler
Doğu Akdeniz tehdit altında İsrail, Türkiye’ye karşı 2500 asker konuşlandırdı Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

23:36
1. Lig’e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
1. Lig'e yükselen Muğlaspor, Kürtçe şarkılarla kutlama yaptı
23:21
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, İsrail’in büyükelçi atamasını reddetti
23:05
Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
Kaliforniya'da camiye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var
22:19
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
22:12
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 03:26:08. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.