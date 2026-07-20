Almanya Dışişleri Bakanı Moritanya'da - Son Dakika
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Almanya Dışişleri Bakanı Moritanya'da

20.07.2026 23:56
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Johann Wadephul, Moritanya'yı ziyaret ederek yerel güvenlik ve iş birliği konularını görüştü.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, yaklaşık 20 yıl sonra Moritanya'yı ziyaret eden ilk Alman dışişleri bakanı oldu. Taraflar, güvenlik, terörle mücadele, göç ve ekonomik iş birliğini ele alırken, Almanya'nın Moritanya'ya desteğini artıracağı mesajı verildi.

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta mevkidaşı Muhammed Merzuk ile görüşen bakan Wadephul, Almanya'nın Moritanya için "güvenilir ve istikrarlı bir ortak" olmak istediğini söyledi.

Görüşmelerde Sahel bölgesindeki güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göç ve ekonomik iş birliği ele alındı. Wadephul, Almanya'nın yaklaşık 320 bin Malili mülteciye ev sahipliği yapan Moritanya'ya Birleşmiş Milletler fonları ve kalkınma yardımlarıyla desteğini artıracağını ifade etti.

Alman Bakan, Moritanya'nın "itidal, hoşgörü ve aşırılıkla mücadelede bölgenin önemli seslerinden biri" olduğunu belirterek, güvenliğin yalnızca askeri yöntemlerle değil, radikalleşmenin önlenmesiyle de sağlanabileceğini söyledi.

Wadephul ayrıca, Almanya'nın 2024-2028 döneminde yaklaşık 7,2 milyon avro destek sağladığı desteklediği ve radikalleşmeyle mücadele eden "Mourchidates" (Manevi Rehber Kadınlar) ağı temsilcileriyle bir araya gelerek, Moritanya'nın bölgede istikrar ve aşırılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Merzuk ise Almanya'dan güvenlik, altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarında daha fazla iş birliği beklediklerini ifade etti. Moritanya'nın gelecekte Almanya için yeşil hidrojen tedarikçisi olabileceği belirtildi.

Ziyareti kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Uld Gazvani ile de görüşen Wadephul, ülkenin bölgedeki istikrarın korunmasında daha etkin rol üstlenmesini umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Almanya Dışişleri Bakanı Moritanya'da - Son Dakika

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