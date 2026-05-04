Leipzig'de araç kalabalığa daldı: 2 ölü, çok yaralı

04.05.2026 20:22  Güncelleme: 21:18
Almanya'nın Leipzig’te şehir merkezindeki yaya bölgesinde bir otomobilin kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İlhan Baba

Almanya'nın Leipzig kentinde yaşanan olayla ilgili yetkililerden edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Grimmaische Straße üzerinde bir otomobil yaya bölgesine daldı. Görgü tanıkları, aracın yüksek 70-80 KM hızla kalabalığın içine girdiğini öne sürdü. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı alan, Augustusplatz ile şehir merkezi arasındaki yoğun alışveriş güzergahı olarak biliniyor.

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, iki kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, aracı kullanan kişinin gözaltına alındığını ve şu an için başka bir tehlike bulunmadığını açıkladı. Polis olayla ilgili "hayati tehlike içeren bir operasyon durumu" ifadesini kullanırken, olayın nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da
İlk görüşmeler yapıldı Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
İran’ın, “ABD donanmasını vururuz“ tehdidine Trump’tan sert yanıt
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
