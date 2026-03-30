Almanya Suriyeli Mültecilerin İadesine Hazırlanıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, Suriye'ye dönen mültecilere destek için ortak görev gücü kurmayı planlıyor.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Almanya'da yaşayan Suriyelilerin büyük bölümünün önümüzdeki üç yıl içinde ülkelerine dönmesinin hedeflendiğini açıkladı. Merz, bu hedef doğrultusunda Berlin ile Şam arasında ortak bir görev gücü kurulacağını duyurdu.

Merz, savaşın sona ermesinin ardından Suriye'de koşulların değiştiğini savunarak, Almanya'daki Suriyelilerin koruma statülerinin yeniden değerlendirileceğini söyledi. "Artık Almanya'da kalma hakkı bulunmayanlar ülkeyi terk edecek" diyen Merz, özellikle geçerli oturum hakkı olmayanlar ile suça karışan kişilerin öncelikli olarak geri gönderilmesini istediklerini ifade etti.

Merz, buna karşın Almanya'da topluma uyum sağlamış ve kalmak isteyen Suriyelilerin ülkede kalabileceğini de belirtti. Geri dönecek Suriyelilerin, ülkelerinin yeniden inşasında önemli rol üstleneceğini vurgulayan Merz, Almanya'da ve diğer ülkelerde edinilen bilgi ve deneyimin Suriye'nin toparlanma sürecine katkı sunacağını söyledi.

Almanya ile Suriye arasında kurulacak ortak görev gücünde Almanya İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Başbakanlık yer alacak. Alman yetkililerin önümüzdeki günlerde Suriye'ye inceleme ve temas ziyareti yapacağı da açıklandı.

Merz ayrıca Almanya'nın, Suriye'nin yeniden inşasına destek kapsamında yaklaşık 200 milyon euro kaynak ayıracağını bildirdi. Söz konusu desteğin su altyapısının geliştirilmesi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gibi alanlarda kullanılacağı belirtildi.

Basın toplantısında Ahmed el-Şaraa'ya da çağrıda bulunan Merz, yeni Suriye'de kadınlar ve azınlıklar dahil tüm kesimlere alan açılması gerektiğini söyledi. Şam yönetiminin bazı azınlıkları koruyamadığı ve bazı ihlallerde rol aldığı yönündeki eleştirilere işaret eden Merz, kapsayıcı bir yönetim vurgusu yaptı.

Ahmed el-Şaraa ise tüm toplumsal kesimlerin haklarının korunacağını savunarak, "Yeniden iyi bir birlikte yaşam düzeni kurmak istiyoruz" dedi. Savaşın sona erdiğini ancak asıl mücadelenin yeniden inşa süreci olduğunu belirten el-Şaraa, Almanya ile yatırımların artırılmasını görüştüklerini, Suriye'ye dönenlerin ülkede faaliyet gösterecek Alman şirketlerinde çalışabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, Almanya, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 21:13:52. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya Suriyeli Mültecilerin İadesine Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.