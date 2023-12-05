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Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı - Son Dakika

Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı

Arjantin'de alnının ortasında tek gözle doğan tay veterinerleri şaşırttı. Tayın tek gözle doğmasının sebebi bilinmezken veterinerler, ölen tayın cesedini incelemek üzere laboratuvara götürdü

05.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 12:03
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Kafatasının ortasında tek gözle doğan ve ağzı normal at ağzına göre çok daha eğri olan tay doğduktan bir kaç saat sonra öldü.

DEVASA TEK GÖZLE DOĞDU

Tayın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında, alnının ortasında elmas şeklinde devasa bir göz görülüyor, dev dilinin ise ağız ve burnundan dışarı çıktığı görülebiliyor. Tay, Arjantin'in kuzeybatısındaki Sucre el dia belediyesindeki küçük bir köyde doğdu. Bu köy, ülke dışındaki pek çok kişinin neredeyse bilmediği bir bölgeydi.

Alnının ortasında tek gözle doğan tay veterinerleri şaşkına çevirdi

BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÖLDÜ

Veterinerler, nefes alma sorunları nedeniyle uzun yaşamayacağını söylerken, bazıları da hayvanın birkaç saatten fazla sürmeyeceğini belirtti. Ancak bir kaynak, vücudun geri kalanının tamamen normal göründüğü göz önüne alındığında, bunun nedeninin net olmamasına rağmen, doğumdan hemen sonra neredeyse anında öldüğünü söyledi. Ayrıca bu ciddi deformasyonun genetik bir bozukluktan mı, kirlilikten mi kaynaklandığı da belirsizliğini koruyor.

Tay, öldükten sonra vücudu incelenmek üzere veterinerler tarafından laboratuvara götürüldü.

Alnının ortasında tek gözle doğan tay veterinerleri şaşkına çevirdi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Arjantin, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı - Son Dakika
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