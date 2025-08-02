Alvaro Uribe 12 Yıl Ev Hapsine Mahkum Edildi

ESKİ Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 'yargıyı yanıltmaya teşebbüs' ve 'tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak' suçlarından 12 yıl ev hapsine mahkum edildi.

Kolombiya'da pazartesi günü açıklanan bir kararla tanık manipülasyonu, usulsüzlük ve rüşvet suçlarından hüküm giyen eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin cezası belli oldu. Yargıç Sandra Heredia, Uribe'yi 12 yıl ev hapsine mahkum ederken, 3,4 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 840 bin ABD doları) para cezası verdi. Uribe, ikamet ettiği Antioquia bölgesindeki Rionegro'da yetkililere teslim olacak ve ardından ev hapsi başlayacak.

Uribe'nin hukuk ekibi kararı temyize götüreceklerini açıkladı.