Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi

Alzheimer hastalığı, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olarak görülüyor. Dünyaca ünlü balerin Marta C. Gonzalez de yaşlılık döneminde bu hastalıkla savaştı. 2019 yılında hayata gözlerini yuman Gonzalez'in kült bale eseri Kuğu Gölü Balesi'ni duyduğu andaki hareketleri, yeniden etkileşime girdi.

BAŞ DANSÇI OLDUĞU GÜNLERE GERİ DÖNDÜ

Marta C. Gonzalez, 1960'lı yıllarda New York Balet Company'de baş dansçı olarak görev yapıyordu. O dönem figürleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Gonzalez, yıllarca aradan sonra yeniden bale yaptığı eseri duyunca, yeniden kendisine hayran bıraktı.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Gonzalez'in eski yıllara döndüğü anlar, sosyal medyada çok konuşuldu. Instagram ve Youtube gibi mecralarda paylaşılan anlar, toplamda 15 milyondan daha fazla görüntülenme aldı.