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Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar! - Son Dakika

Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!

17.12.2021 13:35
Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!

Her zaman yanımızda olan akıllı telefonların casusluk için de kullanıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda telefonda yapılan bazı ayarlamalar ve bleutooth kulaklıkla telefonla bir ortamda yapılan konuşmaların gizlice dinlenebileceği belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video akıllı telefon ve bluetooth kulaklıkların casusluk amaçlı kullanılabildiğini ortaya çıkardı. Dalilamouhib isimli TikTok kullanıcısı çektiği videoda 100 bine yakın abonesine ilginç tavsiyeler verdi. Çok sayıda beğeni alan videoyu çeken kullanıcı, söz konusu yöntemi öğrendiğinde şoka uğradığını anladı.

HER ŞEY DUYULUYOR

Dalilamouhib isimli kullanıcı "AirPod'larınız aracılığıyla her şeyi, her şeyi duyabilirsiniz. "Telefonunuzu bir odaya bırakıyorsunuz, başka bir odaya gidiyorsunuz ve telefonunuzun bulunduğu odada insanların ne konuştuğunu yüksek ve net bir şekilde duyabiliyorsunuz ve bunu bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN TASARLANMIŞ

Ortaya çıkan dikkat çeken yöntem iPhone'ların işitme engelliler için koyduğu özelliğin istismar edilmesiyle yapılıyor. Telefon ayarlarından yapılan bazı düzenlemeler sonrası bir kişinin telefonunu masaya bırakması ve canlı dinlemeyi açması, ortamda konuşulanları dinlemesini sağlıyor. Söz konusu özellik gürültülü ortamlarda iyi duyamayanların ve işitme engellilerin okulda dersleri dinlemesi ve kaydetmesi için tasarlanmıştı. Ancak Dalilamouhib videoda 'sakın bunu denemeyin' uyarısını yapmaktan da geri kalmadı.

Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!

Iphone, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar! - Son Dakika Dünya


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