Amatör casuslar için yeni yöntem: Akıllı telefonlar!

Sosyal medyada paylaşılan bir video akıllı telefon ve bluetooth kulaklıkların casusluk amaçlı kullanılabildiğini ortaya çıkardı. Dalilamouhib isimli TikTok kullanıcısı çektiği videoda 100 bine yakın abonesine ilginç tavsiyeler verdi. Çok sayıda beğeni alan videoyu çeken kullanıcı, söz konusu yöntemi öğrendiğinde şoka uğradığını anladı.

HER ŞEY DUYULUYOR

Dalilamouhib isimli kullanıcı "AirPod'larınız aracılığıyla her şeyi, her şeyi duyabilirsiniz. "Telefonunuzu bir odaya bırakıyorsunuz, başka bir odaya gidiyorsunuz ve telefonunuzun bulunduğu odada insanların ne konuştuğunu yüksek ve net bir şekilde duyabiliyorsunuz ve bunu bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN TASARLANMIŞ

Ortaya çıkan dikkat çeken yöntem iPhone'ların işitme engelliler için koyduğu özelliğin istismar edilmesiyle yapılıyor. Telefon ayarlarından yapılan bazı düzenlemeler sonrası bir kişinin telefonunu masaya bırakması ve canlı dinlemeyi açması, ortamda konuşulanları dinlemesini sağlıyor. Söz konusu özellik gürültülü ortamlarda iyi duyamayanların ve işitme engellilerin okulda dersleri dinlemesi ve kaydetmesi için tasarlanmıştı. Ancak Dalilamouhib videoda 'sakın bunu denemeyin' uyarısını yapmaktan da geri kalmadı.