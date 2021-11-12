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Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu - Son Dakika

Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu

12.11.2021 09:39
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu

Birleşik Krallık'ta amatör olarak definecilikle uğraşan bir şahıs, şimdiye dek rastlanmamış en büyük Anglosakson sikke hazinesini buldu. Sikkeler, yüzde 85 ila 95 oranında altın içeriyor.

Amatör defineciler, dünyanın çeşitli yerlerinde define bulmak için arayışlarına devam ediyor. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren amatör defineci ise şu ana kadar tespit edilen en büyük hazinelerden birine ulaştı.

ŞİMDİYE KADAR KEŞFEDİLEN EN BÜYÜĞÜ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre metal dedektörü kullanan bir kişi, şimdiye dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesini gün yüzüne çıkardı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı.

YÜZDE 95 ALTIN

2016 ve 2020 arasında dedektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum'a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.

MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere'deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı.

Birleşik Krallık, Anglosakson, Define, Metal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu - Son Dakika Dünya


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