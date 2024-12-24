American Airlines, Teknik Aksaklık Nedeniyle Seferlerini Durdurdu

AMERİCAN Airlines, 'teknik aksaklık' nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı.
American Airlines, teknik bir aksaklık nedeniyle ABD'deki tüm seferlerini durdurduğunu duyurdu. ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamada teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi.
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