Öğretmenin sınıfta yaptığı kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
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Öğretmenin sınıfta yaptığı kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu

16.11.2022 16:29

Amerika Birleşik Devletleri'nde Chrissie Callard isimli kadın öğretmene, TikTok'da bir kullanıcı "Eğitim amaçlı dans yapar mısın?" diye sordu. Öğretmen bu talebe, sınıfın önündeki tahtada kalça dansı yaparken çektiği videoyu paylaşarak cevap verdi.

Chrissie Callard isimli kadın öğretmen, kalça dansıyla gündem oldu. TikTok'da dans videosunu paylaşan öğretmen kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

DANS ETMESİ İÇİN YALVARDILAR

Videonun popüler olmasından sonra, diğer öğrenciler kendilerine dans öğretmeleri için öğretmene yalvardı.

Öğretmenin sınıfta yaptığı kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu

SORUŞTURMA AÇILMASI BEKLENMİYOR

Kısa bir süre önce de başka bir kadın öğretmenden sınıfta çok açık elbiseler ile ders anlatırken çektiği videoyu paylaşınca okuldan kovuldu. Fakat kalça dansı yapan Chrissie'nin, dansı eğlence amaçlı yaptığı için hakkında bir soruşturma açılması beklenmiyor.

Öğretmenin sınıfta yaptığı kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu
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SON DAKİKA: Öğretmenin sınıfta yaptığı kalça dansı sosyal medyaya damga vurdu - Son Dakika
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