Şarkıcı Chris Brown'dan olay hareket! Konserde kadın hayranına kucak dansı yaptı

Performanslarıyla adından söz ettiren Amerikalı şarkıcı Chis Brown, geçtiğimiz hafta İngiltere'de verdiği bir konserde yaptığıyla dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü şarkıcı, konserde, Take You Down şarkısını söylediği sırada bir kadının kucağına oturarak dans etti.

ERKEK ARKADAŞI AYRILDI

Bu duruma sinirlenen kadının erkek arkadaşı Dash, Tiktok hesabından kız arkadaşının Brown ile sahnede yaptığı dansın videosunu paylaşıp, "Brown'u görmesi için kız arkadaşıma konserde ön sıralarda 500 sterlin vererek bilet aldım. Kız arkadaşımı ve paramı geri istiyorum" dedi. Bazı takipçilerinin kendisine kız arkadaşından hemen ayrılmasınısöylemesi üzerine Dash, kısa süre sonra kız arkadaşından ayrıldığını açıklayan bir paylaşım yaptı.

Dash, kız arkadaşının Brown'un kucağında erotik dans yapmasından bir sakınca bulmadığını söyledi. Brown, daha önce de bir konserde Aşk Adası eski yarışmacısı Natalia Zoppa'nın canlı yayında boğazını sıktığı için tepki toplamıştı