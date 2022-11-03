Rus askeri yetkililerin Putin'in olmadığı toplantıda nükleer silah kullanmayı tartıştığı öne sürüldü - Son Dakika
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Rus askeri yetkililerin Putin'in olmadığı toplantıda nükleer silah kullanmayı tartıştığı öne sürüldü

03.11.2022 10:16

ABD'nin New York Times gazetesi, Rus askeri yetkililerin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olmadığı bir toplantıda Ukrayna'ya karşı taktik nükleer kullanıp kullanmamayı tartıştığını iddia etti.

Ukrayna- Rusya Savaşı devam ederken Putin'in, "Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil" açıklamasının ardından dünya nükleer tehdit ile karşı kaşıya kaldı. Bu tehdit ile dünya panik halindeyken Amerikan medyasından herkesi şaşırtacak bir iddia geldi.

NÜKLEER TOPLANTISI YAPILDI

Haberde, Rus askeri yetkililerin geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da bir taktik nükleer silahı ne zaman ve nasıl kullanabileceğini tartışmak üzere toplantı yaptığını öne sürerken toplantıya Putin'in katılmadığını belirtti.

"İLETİŞİM HALİNDE OLMALIYIZ"

Önceki günlerde Rusya'nın Ukrayna'da taktiksel nükleer silah kullanma olasılığına ilişkin bir soruya yanıt veren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Elbette ki (Rusya-Ukrayna savaşının) ilk günden beri gerilimin bu yönde tırmanmasından endişeliyiz. Bu yüzden hem sadece müttefik ve ortaklarımızla değil aynı zamanda hasımlarımızla da iletişim halinde olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"RUSYA'NIN KARADENİZ FİLOSUNU BATIRACAĞIZ"

ABD'de Rusya'nın nükleer tehdidine karşı farklı isimlerden açıklama gelmeye devam ederken, Eski CIA direktörü ve emekli dört yıldızlı ordu generali David Petraeus Rusya'ya adeta gözdağı verdi. ABC News'a konuşan Petraeus, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağı belirtti.

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