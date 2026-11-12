ANA, Portekiz'de Charles Kasırgası yüzünden 350'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu - Son Dakika
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ANA, Portekiz'de Charles Kasırgası yüzünden 350'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu

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ANA, Portekiz\'de Charles Kasırgası yüzünden 350\'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu
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Portekiz havalimanları işletmecisi ANA, Charles Kasırgası yüzünden ülke genelinde 350'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. ANA'ya göre en çok Lizbon Havalimanı etkilenirken orta ve güney bölgelerde kırmızı alarm verildi.

PORTEKİZ'i etkisi altına alan Charles Kasırgası nedeniyle 350'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Portekiz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkenin orta ve güney bölgelerinde 'kırmızı' alarm verildiği, okulların kapatıldığı ve zorunlu olmayan kamu hizmetlerinin durdurulduğu belirtildi. Portekiz havalimanları işletmecisi ANA, kötü hava şartlarından en çok Lizbon havalimanının etkilendiğini açıklayarak, ülke genelinde 350'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İspanya'nın Piedralaves bölgesinde ise yerel bir barajın taşma riski nedeniyle 3 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

KASIRGANIN ETKİSİ AZALDI

Portekiz Meteoroloji Enstitüsü (IPMA), kasırganın merkezinin Atlas Okyanusu üzerinde ikiye ayrıldığını ve bu nedenle karaya ulaştığında etkisinin azaldığını kaydetti. Ulusal Acil Durum ve Sivil Koruma Kurumu (ANEPC) Komutanı Mario Silvestre de ülke genelinde yetkililerin 538 ihbar aldığını söyleyerek, ani sel, kuvvetli rüzgar ve yüksek dalgalara karşı alarm seviyesini yüksek tuttuklarını ifade etti.

Kaynak: DHA
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