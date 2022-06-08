Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler... - Son Dakika
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Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...

08.06.2022 10:12
Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...

Antarktika'daki Ross buz sahanlığında küresel iklim değişikliğiyle ilgili araştırma gerçekleştiren bilim insanları, hava basıncını ölçmek için zıpladıkları sırada alt katmana indiler. Yeni bir ekosistem bulmanın sevincini yaşayan bilim insanları, yeni canlı türleri bulundurduğu tahmin edilen bölmeyle ilgili geniş çaplı bir araştırma yapacak.

Yeni Zelandalı bilim insanları, Antarktika'daki Ross buz sahanlığının 500 m altında gerçekleştirdiği çalışma sırasında çok önemli bir keşfe imza attı. Buz sahanlığındaki hava basıncını ölçmek için zıplayan bilim insanlarından birinin ayağının yan tarafa doğru gitmesinin ardından alt tarafta gizli bir bölme olduğu fark edildi.

Araştırma yapan bilim insanının ayağı kayınca açılan çukurdan, dünyanın gizli bölmesi ortaya çıktı

HEMEN AŞAĞI İNDİLER

Bilim insanları, kazdıkları yeni bir çukur sayesinde alt katmana indi. Gördükleri karşısında ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü bulunan yeni katman, bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Yeni canlı türleri bulundurduğu tahmin edilen bölmeyle ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılacak.

Araştırma yapan bilim insanının ayağı kayınca açılan çukurdan, dünyanın gizli bölmesi ortaya çıktı

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

Ekipte yer alanCraig Stevens, yaptığı açıklamada, "Biz aşağı ve yukarı doğru zıplamaya başladık. Çünkü bu yöntemle aşağıda yeni bir ekosistem olup olmadığını anlayacaktık. İşte tam bu sırada böyle bir sürprizle karşılaştık" dedi.

"GİZLİ DÜNYAYA GİREN İLK KİŞİ OLMAK GİBİ"

Keşifle ilgili duygularını dile getiren Bay Horgan ise, "Bu nehri gözlemlemek ve örneklemek, gizli bir dünyaya ilk giren kişi olmak gibiydi" dedi.

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Araştırma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler... - Son Dakika


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