Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...

Yeni Zelandalı bilim insanları, Antarktika'daki Ross buz sahanlığının 500 m altında gerçekleştirdiği çalışma sırasında çok önemli bir keşfe imza attı. Buz sahanlığındaki hava basıncını ölçmek için zıplayan bilim insanlarından birinin ayağının yan tarafa doğru gitmesinin ardından alt tarafta gizli bir bölme olduğu fark edildi.

HEMEN AŞAĞI İNDİLER

Bilim insanları, kazdıkları yeni bir çukur sayesinde alt katmana indi. Gördükleri karşısında ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü bulunan yeni katman, bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Yeni canlı türleri bulundurduğu tahmin edilen bölmeyle ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılacak.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

Ekipte yer alanCraig Stevens, yaptığı açıklamada, "Biz aşağı ve yukarı doğru zıplamaya başladık. Çünkü bu yöntemle aşağıda yeni bir ekosistem olup olmadığını anlayacaktık. İşte tam bu sırada böyle bir sürprizle karşılaştık" dedi.

"GİZLİ DÜNYAYA GİREN İLK KİŞİ OLMAK GİBİ"

Keşifle ilgili duygularını dile getiren Bay Horgan ise, "Bu nehri gözlemlemek ve örneklemek, gizli bir dünyaya ilk giren kişi olmak gibiydi" dedi.