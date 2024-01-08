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Apple, ABD'deki iPhone yavaşlatma davasında tazminat ödemeye başladı - Son Dakika
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Apple, ABD'deki iPhone yavaşlatma davasında tazminat ödemeye başladı

Apple, ABD'de uzun süredir devam eden bir toplu dava kapsamında bazı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla tazminat ödemeye başladı. Davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. İngiltere'de de benzer bir dava sürüyor ve yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor.

Apple, ABD\'deki iPhone yavaşlatma davasında tazminat ödemeye başladı
08.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:04
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Apple, bazı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla ABD'de uzun süredir devam eden bir toplu dava kapsamında tazminat ödemeye başladı.

Davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. Bu da talep başına yaklaşık 92 dolara denk geliyor.

Apple, 2020 yılında davayı karara bağlamayı kabul etmiş ve o tarihte herhangi bir kabahati reddettiğini ancak davanın devam etmesinin maliyetinden endişe duyduğunu belirtmişti.

İngiltere'de de benzer bir dava sürüyor ve yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor.

ABD'deki dava, Apple'ın bazı iPhone'ları eskidikçe kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul ederek telefon sahipleri arasında uzun süredir var olan bir şüpheyi doğruladığı Aralık 2017'ye uzanıyor.

Apple o sırada bataryalar eskidikçe performansın düştüğünü ve bu nedenle "yavaşlatmanın" telefonların ömrünü uzattığını söylemişti.

Ancak şirket müşterilerine haber vermeden belirli iPhone'ların performansını düşürmekle suçlandı ve Apple sorunu çözmek için indirimli fiyata pil değişimi teklif etti. Bu da ABD'deki yasal işleme yol açtı.

Anlaşma yapıldığında her davacının 25 dolar kadar alabileceği tahmin ediliyordu, ancak şimdi belirtilen ödeme miktarı bunun neredeyse dört katı.

İngiltere'de Apple'ın geçtiğimiz Kasım ayında benzer bir toplu davayı engelleme girişimi başarısız oldu.

İlk olarak Haziran 2022'de Justin Gutmann tarafından açılan dava şu anda yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil ediyor.

Apple daha önce bu davanın "temelsiz" olduğunu söylemiş, "hiçbir zaman tüketiciyi güncellemeye teşvik etmek için bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmaya veya kullanıcı deneyimini kötüleştirmeye yönelik bir girişimimiz olmadı, olamaz" açıklamasını yapmıştı.

ABD'deki uzlaşı yalnızca iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsarken, İngiltere'deki dava iPhone 8, 8 Plus ve X cihazlarına sahip olanlar için de tazminat talep ediyor.

Justin Gutmann BBC'ye verdiği demeçte ABD'de yapılan ödemelerden memnuniyet duyduğunu ancak bunun İngiltere'deki davayla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Gutmann, "Bu bizim pozisyonumuzu güçlendirmiyor, hiçbir şeyi kabul etmediler, uzlaştılar" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu manevi bir zafer ama bana pek bir faydası yok. Davaya devam etmeli ve İngiltere'deki davayı takip etmeliyim."

Gutmann Apple'ın İngiltere'deki toplu davaya karşı "dişiyle tırnağıyla mücadele ettiğini" ve bir sonraki duruşmanın firmanın davayı durdurma talebini değerlendirecek olan Temyiz Mahkemesi'nde görüleceğini söyledi.

Bundan sonra ne olacağına dair bir zaman çizelgesi belirlemenin zor olduğunu belirten Gutmann, 2024'ün sonlarında ya da 2025'in başlarında duruşmaya gidilmesini umduğunu aktardı.

Kaynak: BBC
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