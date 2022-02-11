Aracının arkasındaki yaşlı kadını fark etmedi! Defalarca üzerinden geçti

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde bir sürücü, aracının arkasında bulunan yaşlı kadını fark etmeyerek geri geri gitmeye başladı.

DEFALARCA EZDİ

Dikkatsiz sürücü, aracının kar birikintilerine saplandığını düşünerek, çarparak yere düşürdüğü kadının üzerinden defalarca geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı kadının ayağa kalkmaya çalıştığı görüldü. Dikkatsiz sürücü, en sonunda aracından inmesinin ardından yerde yatan kadını fark etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının hafif yaralandığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi. Sürücü, göz altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.