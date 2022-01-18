TikTok'ta paylaşılan define videoları büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Arap defineciler tarafından paylaşılan video, çok sayıda görüntülenme aldı.
Arap defineciler, dağlık alanda yaptıkları kazı sonucunda ilginç bir nesneye ulaştılar. Önce nesnenin cansız olduğunu düşünen defineciler, ilginç cismi ellerine aldı.
Ne olduğu henüz bilinmeyen cisim, definecilerin elinde bir anda hareketlenerek kaçmaya başladı. Bu sırada büyük korku yaşayan Arap definecilerin besmele çektikleri duyuldu.
Son Dakika › Dünya › Arap definecilerin topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler - Son Dakika Dünya