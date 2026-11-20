SUUDİ Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad ile ülkenin güney bölgelerine fırlatılan 1 balistik füze ve 5 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yönelik düzenlenen saldırıların engellendiğini bildirdi. Maliki, Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin ülkenin güney bölgesine fırlatılan bir balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti. Dört ayrı paylaşımda ise Riyad ve güney bölgelerini hedef alan 5 insansız hava aracının (İHA) daha önlenerek düşürüldüğü kaydedildi.

Maliki, saldırılarda hedef alınan noktalar ile olası can kaybı veya hasara ilişkin başka bir ayrıntı paylaşmadı.