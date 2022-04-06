Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor

06.04.2022 10:51
Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), yüksek takipçi sayısına sahip kadınların Instagram hesaplarındaki özel mesajlarını inceleyerek yaptığı çalışmada, sosyal medya devinin kadınlara yönelik taciz içerikli mesajları engelleyemediğini ortaya çıkardı.

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), yüksek takipçi sayısına sahip kadınların Instagram hesaplarındaki özel mesajlarını inceleyerek yaptığı çalışmada, sosyal medya devinin kadınlara yönelik taciz içerikli mesajları engelleyemediğini ortaya çıkardı.

CCDH'in çalışmasında kadınlara ait yüksek takipçiye sahip Instagram hesaplarındaki 8 bin 717 özel mesajı inceledi. Çalışma kapsamında ünlü aktris Amber Heard, İngiltere'de televizyon sunuculuğu yapan Rachel Riley, aktivist Jamie Klinger ve gazeteci Bryony Gordon'a gönderilen mesajlar da yer aldı. CCDH, çalışmasında Meta'nın sahip olduğu Instagram'ın nefret söylemi, kadın düşmanlığı, ırkçılık, tehdit ve şiddet bulunduran içerikleri engellediğini 'iddia' ettiğini ancak bunu yapmakta başarısız olduğunu belirtti.

"TACİZ İÇERİKLİ MESAJLARIN YÜZDE 90'INI ENGELLEYEMEDİ"

Çalışmada, Instagram'ın tehdit içeren 10 özel mesajın 9'unu engellemekte ya da yaptırım uygulamakta başarısız olduğunun altı çizilerek, "CCDH, platformların Covid-19 yanlış bilgilendirmesi, kimlik temelli nefret, iklim inkarı ve daha fazlası konusunda harekete geçmemesi konusunda birkaç yıl boyunca bir dizi raporu yürütmüştür. Bu rapor, raporlarımız arasında şimdiye kadarki en kötü başarısızlık oranlarından birine sahiptir. Instagram, bu çalışmada kadınlara özel mesaj yoluyla gönderilen tacizlerin yüzde 90'ında harekete geçmedi" denildi.

FOOTĞRAFLI


YORUMLAR
500
Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor Direktörler Enstitüsü: İngiliz şirketlerin çoğu Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin? Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?

Instagram, England, Londra, Taciz, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 11:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırma: Instagram, kadınlara yönelik tacizi engelleyemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement