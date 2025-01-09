Araştırma: Sabah Kahvesi İçenler Daha Uzun Yaşıyor - Son Dakika
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Araştırma: Sabah Kahvesi İçenler Daha Uzun Yaşıyor

Araştırma: Sabah Kahvesi İçenler Daha Uzun Yaşıyor

40 bin yetişkinin katılımıyla yapılan bir araştırma, sabah kahvesi içenlerin ölüm riskinin daha düşük olduğunu ve kardiyovasküler hastalık riskinin azaldığını ortaya koydu. Ancak gün boyunca kahve tüketiminin faydalarının kaybolduğu belirtildi.

09.01.2025 10:50  Güncelleme: 10:51
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40 bin yetişkinin 10 yıl boyunca takip edilmesiyle yapılan araştırma, kahve saatinin etkilerini ortaya koydu.

40 binden fazla yetişkinin kahve tüketimi analizi, sabah kahvesi içenlerin, içmeyenlere kıyasla 10 yıllık takip süresi boyunca herhangi bir nedenden ölme olasılığının yüzde 16 olduğunu gösterdi. Sabah kahvesi içenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölme olasılıklarının ise yüzde 31 daha az olduğu belirlendi. Ancak araştırmacılar, gün boyunca kahve içen kişilerde kalp sağlığına olan faydaların ortadan kalktığını açıkladı.

Çalışma, 1999-2018 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne katılan 40 bin 725 yetişkinin beslenme alışkanlıklarından yararlandı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 36'sı sabah kahvesi içerken, yüzde 16'sı günün ilerleyen saatlerinde kahve içti. Çalışmaya göre, sabah kahvesi içenlerin daha düşük ölüm riskine sahip olduğu tespit edildi.

Londra'daki Royal Brompton ve Harefield hastanelerinde danışman kardiyolog olarak görev yapan Prof. Thomas Lüscher, gün boyu kahve içenlerin çoğunun az uyuduğunu belirterek, kahvenin beyinde uykuyu tetiklemek için önemli bir hormon olan melatonini baskıladığını söylüyor.

Öte yandan araştırmacılar, kanda bulunan ve iltihaplanmaya yol açan bazı maddelerin genellikle sabahları zirve yaptığına ve sabah kahvesindeki iltihap önleyici bileşiklerle dengelenebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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