Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Özfatura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem yürütmüştü.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura'dan acı haber geldi. Evinde rahatsızlanan Özfatura, geçirdiği ani kalp durması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği açıklanmıştı.

Özfatura'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

İZMİR'DE İKİ DÖNEM BAŞKANLIK YAPTI

Burhan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden (ANAP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılına kadar görevini sürdüren Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi'nden (DYP) aday olarak yeniden başkan seçildi ve 1999 yılına kadar görev yaptı.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943'te Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelen Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatında Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı ve İzmir Defterdarlığı görevlerinde bulunan Özfatura, öğretim görevlisi olarak da çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini iki ayrı dönemde yürüten Özfatura, belediye başkanlığının ardından çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

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    Yorumlar (1)

  • Garip yolcu Garip yolcu :
    Allah rahmet eylesin. izmirin en çalışkan başkanı diye biliyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti - Son Dakika
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